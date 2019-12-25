Gazianteplilerden duygusal anlar

25.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:31

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Antep'in düşman işgalinden kurtuluş ruhunu Gazianteplilere daha etkili anlatmak amacıyla kentin farklı noktalarında tiyatro gösterisi düzenlendi. "Bu 100'den GAZİ Antep" adlı oyun, büyük beğeni topladı.



Büyükşehir, Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında önemli bir çalışmanın altına imza attı, farkındalık oluşturdu. Sanatıyla yükselen Gaziantep, kurtuluşunu tiyatro gösterisiyle süsledi. Çeled Uşaglar Tiyatro Ekibince gösterilen "Bu 100'den GAZİ Antep" tiyatro oyunu, parkta dinlenen vatandaşları, alışveriş merkezinde alışveriş yapanları ve tramvaydaki yolcuları, 98 yıl önceye götürdü, Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunu gür bir sesle anlattı.



Tramvayda, SANKO Park Alışveriş Merkezinde ve Balıklı Parkı'nda Anteplilerin düşmanı topraklarından nasıl kovduğunu konu edinen teatral gösteride, 25 Aralık 1921 ruhu ve bilinci canlandırıldı. Oyunu izleyenlerden bazıları cep telefonlarıyla gösteriyi kaydetti, bazıları şaşkınlıkla dinledi, bazıları ise duygusal anlar yaşadı. 4 dakikaya sığdırılan oyunda, önce İngilizlere, sonra da Fransızlara karşı direniş, detaylı bir şekilde dile getirildi. Gazianteplilerden şehit ve gazileri hayırla yad edilmesi istenen oyunda, kentin hem düşman ordularına hem de açlığa karşı mücadelesi hatırlatıldı. Oyunda, Özdemir Bey'in Selahattin Adil Paşa'ya çetin açlık karşısında yardım istediğini aktaran telgrafı okundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA