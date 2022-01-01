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Gaziantepliler yeni yılda Grup Armoni ile çoştu

Gaziantepliler yeni yılda Grup Armoni ile çoştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Gaziantepliler yeni yıla Şirehan'da düzenlenen muhteşem bir organizasyonla girerken gecede sahne alan Grup Armoni konukları çoşturdu.

Gaziantepliler yeni yıla Şirehan'da düzenlenen muhteşem bir organizasyonla girerken gecede sahne alan Grup Armoni konukları çoşturdu.

Şirehan Otel'in düzenlediği muhteşem yılbaşı gecesi büyük ilgi görürken gecede sahne alan Grup Armoni performansı ile geceye damgasını vurdu. Titiz bir hazırlık evresinin ardından yeni yılı konuklarıyla birlikte karşıladıklarını ifade eden Şirehan Otel Genel Müdürü Ercüment Ünal, "Yoğun ve yorucu geçen 2021 yılına veda ederken konuklarımız için mükemmel bir gece organize ederek onların gönüllerince eğlenmesi ve yılın stresini atmalarını sağladık. Herşeyden önce gecede pandemiyle ilgili her türlü önlemler alınarak konuklarımız için hijyen bir ortam oluşturuldu. Yöresel yemeklerin yanı sıra birçok sürprizinde gerçekleştiği gecemizde sahne alan Grup Armoni konuklarımızı seslendirdikleri bir birinden güzel parçalarla eğlendirirken adeta stres atmalarını da sağladılar. Yeni yılın ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Şirehan Otel tarihi yapısı ve üstlendiği misyonuyla Türk turizmine yüksek katma değer kazandırmaya devam edecektir" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantepliler yeni yılda Grup Armoni ile çoştu

Gaziantepliler yeni yılda Grup Armoni ile çoştu

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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