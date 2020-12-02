Gaziantepliler yeni tedbirlerden memnun
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Gaziantepliler yeni tedbirlerden memnun

02.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:57

Vaka sayısının her geçen gün artışa geçtiği Gaziantep'te vatandaşlar yeni korona virüs tedbirlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

Vaka sayısının her geçen gün artışa geçtiği Gaziantep'te vatandaşlar yeni korona virüs tedbirlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Covid-19 tedbirlerinin ardından Gaziantep'in ünlü balıklı caddesindeki insan yoğunluğu azalmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının genişlemesi, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisi Gaziantep'te hissedilmeye başlandı.

Vatandaşlar yasaklardan memnun

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Vaka sayılarının artışa geçtiği Gaziantep'te vatandaşlar vaka sayısının düşmesi için kısıtlamaların gerekli olduğunu ifade ederek, "Yeni alınan tedbirler için biraz geç kalındı ancak yasakların olması bizi memnun etti. Yasaklar sayesinde vaka sayısında düşüşler yaşanacak. İnsan sayısı ve kalabalık her geçen gün azalıyor. Bu durum bu şekilde devam ederse yasak biter" diye konuştu.

1 günde 637 kişiye ceza

Öte yandan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları çalışmalarla maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 637 kişiye ceza yazdı. Ayrıca ekipler 20 yaş altı 18 şahsa ve 65 yaş üstü 1 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten işlem uyguladı. Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP

Gaziantepliler yeni tedbirlerden memnun
Gaziantepliler yeni tedbirlerden memnun
Gaziantepliler yeni tedbirlerden memnun
Gaziantepliler yeni tedbirlerden memnun
Gaziantepliler yeni tedbirlerden memnun
Gaziantepliler yeni tedbirlerden memnun
Gaziantepliler yeni tedbirlerden memnun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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