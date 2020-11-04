Gaziantepliler yağmura hazırlıksız yakalandı
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Gaziantepliler yağmura hazırlıksız yakalandı

04.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:43

Gaziantepliler yağmura hazırlıksız yakalandı Gaziantep'te günlerdir beklenen yağış başladı.

Gaziantepliler yağmura hazırlıksız yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te günlerdir beklenen yağış başladı. Gaziantepliler aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de kurak geçen yaz aylarının ardından çiftçinin umutla beklediği yağmur başladı. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Biranda başlayan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ise ıslanmamak için bina ve saçak altlarına sığındı.

Yağmura açık alanda yakalanan vatandaşlar ise koşarak, sığınacak yer aradı

Gaziantepliler yağmura hazırlıksız yakalandı
Gaziantepliler yağmura hazırlıksız yakalandı
Gaziantepliler yağmura hazırlıksız yakalandı
Gaziantepliler yağmura hazırlıksız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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