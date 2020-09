Gaziantepliler TÜBİTAK kitapları ile buluşacak

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi "Gaziantep TÜBİTAK Kitapları ile Buluşuyor" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve Gazianteplilerin hizmetine sunulan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi "Gaziantep TÜBİTAK Kitapları ile Buluşuyor" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Rüzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Ahmet Uzer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Şahinbey Kongra ve Sanat merkezini gezdiler

Program öncesinde Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gezerek incelemelerde bulundu.

Sergiye yoğun ilgi

TÜBİTAK Kitapları ile buluşuyor etkinliği için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ne gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şahinbey Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde kursiyerler tarafından yapılan el işlerine yakın ilgi gösterdiler. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet el iş yapan bayanları tebrik ettiler.

"Gençlerimiz gelecekte çok önemli işler yapacak"

TÜBİTAK kitaplarının dağıtımı ile ilgili bir program başlattıklarını ifade eden Bakan Varank, "TÜBİTAK kitaplarının dağıtımı ile ilgili bir program başlattık. Tokat'ta, Konya'da yapmıştık. Kitaplarımızda önemli bir indirim yaptık. Burada her okula istisnasız, birer TÜBİTAK kütüphanesi kazandırıyoruz. Ben bu çalışmaların geri dönüşlerini diğer şehirlerden aldım. İnşallah bu eserlerle yetişen gençlerimiz gelecekte çok önemli işlere imza atacaklar. Bilim, teknoloji yolunda önemli başarılar elde edecekler. TÜBİTAK yayınları gerçekten değerli yayınlar. 50 yılı aşkın süredir yayınlanan dergilerimiz var. Çok nitelikle bilim kitapları çıkarıyoruz. Bunların anaokulundan liseye kadar her okulla buluşuyor olması gerçekten faydalı olacaktır. Ben bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Okullarda teknoloji atölyeleri kuruluyor. Biz kalkınma ajanslarımız ile bu atölyelere destek veriyoruz. Türkiye'nin geleceğini hep parlak görüyoruz. Bunu düşünürken de gençlerimizin ne kadar önemli işleri rahatça başardıkları görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'yi ilk on ekonomi arasına sokmak gibi bir hedefimiz var" dedi.

200 bine yakın TÜBİTAK kitabı dağıtılacak

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Gaziantep'teki 1.195 okulun tamamına TÜBİTAK kitaplarının dağıtılacağı müjdesini vererek, "Geleceğimize yapılan yatırım ile ilgili bir organizasyonun ve iklimin içerisindeyiz. Üç haftaya yakındır TEKNOFEST'in heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Şahinbey Belediye Başkanımıza ve diğer belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 200.000'e yakın kitabımız 1.195 okulumuza dağıtılarak 366 farklı kitabımız öğrencilerimizle buluşturulacak. Bu çalışma geleceğimize yatırımın farklı bir göstergesidir. Tabi ki dijitalleşmenin getirdiği birçok avantaj var. Bu vasıtayla bizim kitaplarımıza ve eserlerimize ulaşmak mümkün. Ama kitaba dokunmanın ayrı bir ruhu ve önemi var. Bu nedenle süreci başlatan Sayın Valimize ve belediyelerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Eğitime destek olmaya devam edeceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Gaziantepimiz bugünlerde çok önemli günler geçiriyor. TEKNOFEST'in İstanbul'dan sonra Gaziantep'te yapılması bizim için çok önemli. Şunu da gördük ki gençlerimizin gözleri pırıl pırıl heyecan içerisinde onların bu heyecanı bizleri de heyecanlandırıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de eğitime destek olmaya devam edeceğiz. Gaziantep'teki belediyelerimiz sadece yol su park değil. Eğitime de ciddi katkılar sağlıyorlar. TÜBİTAK kitaplarının dağıtımıyla ilgili Sayın Valimizden teklif gelince bizlerde seve seve kabul ettik. Ayrıca her ay tüm öğrencilerimize okuma alışkanlıkları kazanmaları için öğrencilerimize kitap dağıtımı gerçekleştiriyoruz. "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" kampanyası çerçevesinde 7.200.000 adet kitap dağıtımını gerçekleştirdik. Dağıtılan kitaplardan düzenlediğimiz sınavlar sonucunda ise dereceye giren öğrencilerimizi ayrıca ödüllendiriyoruz. Gençlerimizin hem bedenen hem de ruhen gelişmeleri anlamında çalışmalar yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kütüphaneler yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla imzalanan protokol çerçevesinde yapılacak olan 60 adet Z Kütüphanesinin 30'unu Şahinbey Belediyesi olarak biz yapacağız. Millet Kıraathanelerimizin sayısını hızla arttırıyoruz. Şu ana kadar 6 Millet Kıraathanesi yaptık yapmaya devam edeceğiz. Mecidiye Han'ı satın alarak altını sahaflar çarsı yaptık. Üst kısmını ise yine Milet Kıraathanesi yaptık gençlerimiz oraya gelerek ders çalışıyorlar. Eğer uygun görülürse Mecidiye Han'da TÜBİTAK kitaplarının satış ofisinin olmasını istiyoruz. Gençlerimiz böylece TÜBİTAK kitaplarına daha kolay erişebilsinler" diye konuştu.

