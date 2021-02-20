Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
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Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor

20.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:39
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor

GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında vatandaşlar, sabah 'beyran' öğleden sonra ise 'kebap' siparişi veriyor.

GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında vatandaşlar, sabah 'beyran' öğleden sonra ise 'kebap' siparişi veriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mesire alanlarına gidip mangal yakamayan Gaziantepliler, cumartesi ve pazar günleri sabahları beyran, öğle ve akşamları ise kebap özlemlerini sipariş yöntemi ile gideriyor. Taleplere yetişmeye çalışan lokantacılar ise şehrin her noktasına siparişleri ulaştırmak için yoğun mesai yapıyor.

Sabahları talep edilen ve hazırlanışı saatler süren beyran, özellikle kış aylarında vatandaşlar tarafından kahvaltıda tüketiliyor. Kentteki neredeyse tüm lokanta ve restoranın menüsünde yer alan beyranı hazırlamak yaklaşık 13 saat sürüyor. Erken saatlerde iş yerlerini açan lokantacılar, öğleye kadar gelen beyran taleplerine yetişmeye çalışıyor.SABAH BEYRAN, ÖĞLEN KEBAPGaziantepli işletmecilerden Ahmet Çadır, kent sakinlerinin güne beyran yemeden başlamadığını ifade ederek, bu geleneğin kısıtlama olan günlerde de devam ettiğini söyledi. Çadır, kentin her noktasına gönderdikleri paket servislerde sabah saatlerinde yoğunluğun beyran, öğleden sonra ise kebap olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle insanlar gelemeyince paket yoğunluğumuz arttı. Kuryelerimizle şehrin her yerine paket servislerimizi ulaştırıyoruz. Gaziantepli vatandaşlarımız sabahları beyran yemeden güne başlamaz. Pandemide de bu geleneği devam ettiriyorlar. Paket servislerimizle sabahları beyranlarımızı müşterilerimize ulaştırıyoruz. Öğle saatlerinden sonra da yine paket servislerimizle kebap siparişlerini yetiştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Ahmet Çadır, Mart ayından itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla lokanta ve restoranların açılması durumunda müşterilerini ağırlamak için heyecanlandıklarını da sözlerine ekledi.


Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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