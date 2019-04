Gaziantepliler Otizmli Çocuklar İçin Yürüdü

Gaziantep'te otizm farkındalık günü kortej eşliğinde yapılan yürüyüşle kutlandı. Çok sayıda otistik ve down sendromlu çocukların katıldığı etkinlikte renkli anlar yaşandı.

Gaziantep'te 2 Nisan günü yapılması düşünülen ancak yoğun yağışlardan dolayı ertelenen farkındalık yürüyüşü bugün yapıldı.Rengarenk kıyafetlerle yürüyüşe katılan down sendromlu çocuklara, bazı STK'lar, öğrenciler ve vatandaşlar da eşlik etti. Etkinlik sonrası konuşma yapan Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım,"Bugün çok özel bir günde çok özel çocuklar için bir aradayız. Sizler bugün bu özel çocuklar için burada olduğunuz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çünkü her insan özeldir ama otistik çocuklarımız, down sendromlu çocuklarımız, şizofren çocuklarımız onlar daha bir özeller. Onların farkında olmalıyız. Onların farkında olmamız demek ailelere sosyal destekte bulunmuş lazım. Onlar için çok özel şeyler yapmamış olmamız gerekiyor. Bir kere onlar adına hayatı kolaylaştırmış olmamız lazım. Çok basit bir şey var. Özellikle otistik çocuklar için erken farkında olmak sonucunda yoğunlaştırılmış bireysel eğitim almalarına imkan sağlamak gerekiyor. Otizmi fark ettik, otizmin farkındalığını kabul ettik. Bizimle beraber yürüdüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum"dedi.

Otizm hakkında önemli bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Serdar Tolay, "Kısaca otizm beynin nörogelişimsel bir hastalığı. Etiyolojisi çeşitli etkenler suçlanmakla beraber genetikten tutunda, çevre etkenlerine kadar birçok sebep suçlanmakta bu konuyla ilgili. 68 kişiden 1'inde otizm görülüyor. Hani eskiden derlerdi 'çok yaramaz, çok haylaz' çocuklar için. Yeni modern ismiyle zamanında bu gibi hastalıkları nitelendiren kişilerin artık farkındalığını ortaya koymamız lazım. Özellikle büyükşehir belediyesi olarak Gaziantep ilinde zamanında aile ve sosyal hizmetler bakanlığının kurucu bakanlığını yapmış bir kişinin burada büyükşehir belediyesi başkanı olması ilimiz açısından çok büyük bir avantaj. Ben inşallah yeni dönemimizde artarak devam edecek bir engelsiz kent çalışmalarımızın olacağını sizlere müjdelemek istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA