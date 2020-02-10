Gaziantepliler güne karla uyandı
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Gaziantepliler güne karla uyandı

Gaziantep'te sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan Gaziantepliler güne kar yağışıyla başladı.

10.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:46
Gaziantepliler güne karla uyandı

'te saatlerinde işe gitmek için uyanan Gaziantepliler güne kar yağışıyla başladı.


Gaziantep'te günlerdir etkili olan ve geceleri eksi 10 dereceleri gören soğuk havalar bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde de havanın eksi 5 derece civarında olduğu kent merkezinde kar yağışı başladı. Kısa süre yağan Kar yağışı yerini güneşe bıraktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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