Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
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Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi

GASTRONOMİ şehri Gaziantep'te vatandaşlar koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece paket hizmeti veren lokantalara giderek kebap yemeyi özledi.

Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
12.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:22

GASTRONOMİ şehri Gaziantep'te vatandaşlar koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece paket hizmeti veren lokantalara giderek kebap yemeyi özledi. Vatandaşlar bir an önce salgının bitmesini isterken, kebapçılar ise yasakların bitmesiyle insanların lokantaları dolduracağını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle tüm lokanta, restoranlar gibi iş yerleri sadece paket servis ve gel-al uygulaması ile hizmet veriyor. Kebap diyarı Gaziantep'te de salgın nedeniyle uygulanan yasak en çok ocak başında kebap tüketen vatandaşları etkiledi. Neredeyse her gün kebapçılara uğrayan ancak yasak ile bundan mahrum kalan vatandaşlar, salgının bir an önce sonlanmasını ve ocak başında kebap yeme özlemlerinin sona ermesini istiyor. 

Vatandaşlar, sipariş üzerine eve gelen kebaplardan da evlerinin balkon veya çatılarında mangal kurup pişirdiklerinden de ayın tadı alamadıklarını söyledi. Vatandaşlar salgının bitmesiyle kebap yemek için lokanta ve restoranlara gideceklerini ifade etti.KEBAPÇILAR: HER GÜN YÜZLERCE MESAJ ALIYORUZ

Gaziantep'teki lokantalar ve kebapçılar da vatandaşlardan her gün yüzlerce mesaj aldıklarını ifade etti. Sosyal medya ve diğer kanallardan müşterilerin kendilerine kebabı çok özledikleri ve salgın sonrası ilk işlerinin lokanta ziyareti olduğu mesajı gönderdiğini belirten lokantacılardan Yalçın Taşdelen, "İnsanlar, yasaklar bittiği anda kebapçılara koşacak. İnsanların kebaba çok büyük özlemi var. Her gün bizlere yüzlerce kebabı özlediklerine dair müşterilerimizden mesaj geliyor. Normalde Ramazan ayındayız sahur ve iftarda tonlarca et ve sakatat tüketilirdi. Ama şu an bunların hiçbirisi yok. En kısa zamanda normale dönmeyi bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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