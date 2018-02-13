Gaziantepliler Derneklerinin yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı

GAZİANTEP - Türkiye Gaziantepliler Dernekler Konfederasyonu Gaziantep Bölge Başkanlığı hizmet binası açılışı geniş bir katılımla gerçekleşti.

Şahinbey İlçesi Seferpaşa Mahallesindeki Gazi Hasan Araptarlı Konağında hizmet vermeye başlayan dernekler konfederasyonunun 2'inci Bölge Başkanlığı olarak açıldı. İlk olarak Kocaeli'nde açılan bölge başkanlığı sonrası Gaziantep ile devam eden açılış sonrası 7 bölge başkanlığının açılacağı belirtildi. Açılış öncesi bir açıklama yapan Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Güneydoğu Bölge Başkanı Bilal Helvacı, "Daha önce federasyonumuzun kurulması biraz zorlu bir süreçten geçti ama şu anda Türkiye genelinde 46 Derneği uğraştık. Daha da başarılı olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. 3 federasyona ulaştık ve Ankara merkezli konfederasyona ulaştık. İlk olarak Kocaeli'nde bu işin fitili ateşlendi. Bu anlamda Kocaeli bizim için çok önemli. İstanbul'da bölge başkanlıklarımız dahilinde Türkiye genelinde 7 tane Bölge Başkanlığı açıyoruz. Bu 2. Bölge başkanlığımız, inanıyorum ki Gaziantep'in ve Gazianteplinin olduğu her yerde biz varız. Türkiye'ye sığamıyoruz ülkenin dünyanın 8 Bölgesinde şu anda temsilcilik balık bazında arkadaşlarımız Antep'in bayrağını taşımaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Açılışa Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özaygut, konfederasyon üyeleri ve dernek temsilcileri katıldı.