Gaziantepli ve Adıyamanlı iş insanları Sevilla Ticaret Odasını ziyaret etti

14.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:48

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) yürütücüsü olduğu AB-Türkiye Ticari Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi kapsamında GTO ve proje ortaklarından Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) heyeti, projenin İspanya'daki ortağı Sevilla Ticaret Odasını ziyaret etti.

Heyet, ziyaret kapsamında Türkiye'nin İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay'ın da katıldığı "Türk Günü" etkinliğinde İspanyol iş insanları ile bir araya geldi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sevilla Ticaret Odasına gerçekleştirilen ziyarette oda faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi alınırken GTO ve ATSO'da kurulan Dış Ticaret İstihbarat Birimleri için de iyi uygulama örnekleri yerinde incelendi.

Etkinlikte konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, projeler olsun olmasın her iki topluma değer katacak, farkındalık yaratacak, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar atmak istediklerini belirtti.

Üç kardeş odanın tüm bilgi birikimlerini ve tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşıp üyelerine destek vererek birlikte kazanacağını aktaran Yıldırım, Türkiye ve İspanya'nın iki Akdeniz ülkesi olarak mutfak kültüründen, yaşam tarzına ve ekonomiye kadar benzerlikleri bulunduğunu ifade etti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu benzerlikleri katma değere dönüştürmek de bize düşüyor. Projemiz her ne kadar dış ticaret temelli olsa da 3 odanın attığı imza, iki ülkenin ilişkileri ve iş birlikleri için yeni fırsatlara vesile olacaktır. Aynı paralelde buluşan bu üç güzide şehrin birbirinden öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum. Özellikle de Akdeniz deyince akla gelen mucize zeytin. İspanyol dostlarımızın zeytincilik alanındaki tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Gastronomi turizminden kültür turizmine, sanata, eğlenceye kadar müthiş değerlere sahip bu üç şehrin birlikte yapabileceği çok iş var."

Gaziantep'in ticari, kültürel ve sosyal yapısıyla ilgili bilgi veren Yıldırım, çok stratejik bir konumda olan Gaziantep'in yakın gelecekte imara ihtiyaç duyulacak Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine yapılacak yatırımların üssü olmaya aday bir şehir olduğunu kaydetti.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu ise odalar arasındaki bu birliktelikten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sevilla'nın güneş enerjisi yatırımlarındaki başarısını biliyoruz. Adıyaman, Gaziantep ve Sevilla bol güneşe sahip üç kent. Bu kentlerin ortak yatırımlar ve tecrübe paylaşımı noktasında adım atabilecekleri özel alanlardan biri de güneş santralleri noktasında olabilir. Dünyada güneşin en güzel şekilde doğduğu ve battığı (Nemrut Dağı'nın yer aldığı Adıyaman) şehirde güneş enerjisi yatırımları için İspanyol dostlarımızı bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay ise projenin iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine dikkati çekti.

Sevilla Ticaret Odası Başkanı Francisco Herrero da Türkiye ve İspanya ilişkileri için oldukça önemli bir projenin parçası olmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Herrero, Gaziantep ve Adıyaman ile Sevilla'nın artık kardeş şehirler olduğunu belirtti.

AB-Türkiye Ticari Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi

AB-Türkiye Ticari Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi, Gaziantep ve Adıyaman olmak üzere bölge ihracatçısına güvenli ve sürdürülebilir dış ticaret desteği verilecek. Proje kapsamında GTO ve ATSO'da kurulan Dış Ticaret İstihbarat Birimleri tarafından pazar, rakip ve müşteri istihbaratı olmak üzere ihracatçılara 3 adımda güvenli ihracat için rehberlik edilecek, bilimsel analizlerle nokta atışı ihracat yaptırılacak.

Kaynak: AA