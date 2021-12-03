Gaziantepli sporculardan Tai Chi Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantepli sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun düzenlendiği Tai Chi Türkiye Şampiyonasında önemli başarı elde etti.

Wushu Kung Fu Gaziantep Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'daki Serdivan Spor Salonu'nda 28-30 Kasım tarihleri arasında organize edilen ve 17 ilden 260 sporcu katıldığı şampiyonaya Gaziantep'ten 20 sporcu katıldı.

Gaziantepli sporcular, 15 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Temsilcisi Şeyhmus Çakmak, uzun süredir yaptıkları çalışmaların meyvesini aldıklarını ve bu durumdan memnun olduklarını belirtti.

Gaziantep'ten ilk kez tai chi branşından şampiyonaya katılım yapıldığını dile getiren Çakmak, "Şampiyonadan büyük başarı elde edildi. Bu bizi çok mutlu etti. Gaziantep'te yıllardır spor branşımızın gelişmesi için önemli çalışma yapıldı. Bu branşımızı kentte yayngınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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