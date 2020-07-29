Gaziantepli siyasilerden bayram mesajı
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Gaziantepli siyasilerden bayram mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ile bazı ilçe belediye başkanları, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantepli siyasilerden bayram mesajı
29.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:50

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ile bazı ilçe belediye başkanları, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fatma Şahin, mesajında, bayramların, kardeşlik bilincini yenileme, aradaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesi olduğunu kaydetti.

Bayramların aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliği olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bu bayramda, hijyene özen göstererek, sosyal mesafeye dikkat ederek, muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir. Kurban cömertlik, dayanışma, yoksulların sevindirilmesi ve bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır."

AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ise dayanışma ruhunun canlandığı bu günlerin toplum için kıymetli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda bu coşkuyu buruk yaşamıştık. Camilerimizde bayram namazı kılınamamış, yakınlarımızla sosyal mesafeli bayram geçirmiştik. Bu bayram çok şükür camilerimiz açık olacak, üstelik 86 yıllık bir hasreti sonlandırarak Ayasofya Camii'ni ibadete açmanın gururunu bayram coşkumuza ekledik. Bu coşku ve heyecana gölge düşürmeden, sağlık tedbirlerini elden bırakmadan bayramı geçirmek en büyük arzumuzdur."

Belediye başkanları

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da bayramların toplumsal birliği sağladığına dikkat çekerek, "Bu özel günlerde milli ve dini duyguları, inançları, örf ve adetleri uygularken geçmişine bağlı, geleceğine sağlam temeller üzerinde bakabilen insanlar yetişmesinin önemine dikkat çekmeliyiz. Toplum hayatımızda büyük bir önem taşıyan, birleştirici, bütünleştirici özelliği ile bizleri bir araya getiren, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu bayramda halkımızla aynı güzel duyguları paylaşmanın mutluluğunu duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise bayram dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydederek, pandemi dolayısıyla tedbiri elden bırakmadan bir bayram dönemi geçirmek olduklarını ve maske, mesafe ve temizlik kurallarından ödün verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da Kovid-19 salgı dolayısıyla pandemi koşullarına olabildiğince dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizleri bir arada tutan geleneklerimiz var. Ama kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını riske atmamak için bu bayramı tedbirlere uyarak geçirmeye gayret göstermeliyiz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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