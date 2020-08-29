Gaziantepli şehit son yolculuğuna uğurlandı
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Gaziantepli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantepli şehit son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, memleketi Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

29.08.2020 14:20 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:24

Gaziantepli şehit son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, memleketi Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın şehit oldu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın naaşı, sabah saatlerinde memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Ümit Çıkın, Bahattin Nakıpoğlu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, askeri erkan, kent protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesi ve sonrasında gözyaşlarına boğulan şehidin kardeşleri ve babası, şehidin fotoğrafına sarıldı. Annesi Safiye Çıkın'ın ise şehidin naaşı cenaze aracına konulurken tabuta sarıldı.

Gaziantepli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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