SANAYİCİLER FABRİKALARDA, TURİZİMCİLER DE OTELLERDE EĞİTİM PROJESİNE DESTEK VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fabrikaların ve otellerin içine öğrencilerin eğitimini sürdürebilecekleri okullar açılacağına yönelik açıklaması, iş çevrelerinde olumlu yankı buldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fabrikaların ve otellerin içine öğrencilerin eğitimini sürdürebilecekleri okullar açılacağına yönelik açıklaması, iş çevrelerinde olumlu yankı buldu.

** Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi,"Bu proje ile istihdam devam eder. Biz sayın bakanımızın bu projesinin Gaziantep Sanayi Odası olarak destekliyoruz" dedi.

** Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da, "Bu tür okulları ne kadar çoğaltırsak, sektör adına o kadar olumlu ve başarılı olur" diye konuştu.

GAZİANTEPLİ SANAYİCİLERDEN, FABRİKALARDA EĞİTİME DESTEK

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fabrikaları meslek okuluna çevirmek için yaptığı açıklamayla ilgili, "Bu proje ile istihdam devam eder. Biz sayın bakanımızın bu projesinin Gaziantep Sanayi Odası olarak destekliyoruz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk'un meslek liseli öğrencilerinin fabrikalarda eğitim almasıyla ilgili yaptığı açıklamaya eleman sıkıntısı çeken Gaziantepli sanayicilerden destek geldi. Fabrikaların kendi bünyesinde sınıflar açarak kendine özgü, nitelikler elemanlar yetiştireceğini ifade eden Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'de nitelikli elemana ihtiyaç olduğunu ve meslek liselerindeki öğrencilerin istihdam edilip, üretime yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ünverdi, şöyle konuştu:

"Gaziantep üretim şehri yaklaşık 155 çeşit malın üretildiği bir şehir ve ben buradan maalesef alıştıracak eleman bulamıyorum. Bu gençlerimiz matematik bilmeyebilir ama çok iyi bir mobilya ustası çok iyi elektrik teknisyeni olabilir. Bu gençleri bu alanlarda kullanmamız gerekiyor. Sayın bakanımızın söylediği gibi hep fabrika bir lisedir. Biz Gaziantep Sanayi Odası olarak yaklaşık 3 yıldır yürüttüğümüz bir projemiz var. Bu proje ile öğrencilerimizle sanayicilerimizi bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimiz burada hem teorik hem de pratik eğitimler alıyorlar. Bu proje ile istihdam devam eder. Büyük fabrikalar mutlaka kendi bünyesinde sınıflar açarak kendine özgü nitelikler elemanları yetiştirmiş olacak. Biz sayın bakanımızın bu projesinin Gaziantep Sanayi Odası olarak destekliyoruz."

POYD BAŞKANI ATMACA OTELLERE OKUL, SEKTÖR ADINA OLUMLU VE BAŞARILI OLUR Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fabrikaların ve otellerin içine öğrencilerin eğitimini sürdürebilecekleri okullar açılacağına yönelik açıklamasına destek vererek, Bu tür okulları ne kadar çoğaltırsak, sektör adına o kadar olumlu ve başarılı olur dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un meslek lisesi öğrencilerinin sadece okulda teorik ders alarak değil sahada çalışarak yetişmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında; fabrikaların ve otellerin içerisine öğrencilerin eğitimini sürdürebilecekleri okullar açılacağına yönelik açıklaması, Antalya'da destek gördü. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Bakan Selçuk'un açıklamalarının çok doğru olduğunu belirterek, bu projenin daha önce de gündeme geldiğini söyledi.

'OKUL SAYISI 50'YE ÇIKARILMIŞTI'Atmaca, 2 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı bir projeydi bu. Özellikle turizm meslek liselerinde okuyan gençlerin eğitimin çok büyük bir bölümünü okullarda sağlayıp, oradan mezun olduktan sonra da iş garantili olarak mesleğe devam etmeleriydi. Bundaki asıl amaç da sektöre nitelikli, kalifiye personel kazandırmaktı. Özellikle turizm meslek liselerinde okuyan genç arkadaşlarımızın sektöre kazandırılmasıydı. Çok doğru bir projeydi. 10 ile başlayan okul sayısı, 50'ye çıkarılmıştı. Pandemiden önce bu sayı daha da çoğaltılmıştı. Ama pandemi bu işe biraz ara verdirmişti dedi.

'BAKAN BEYİN DEDİĞİ ÇOK DOĞRU'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı gibi bu tür okulların çoğaltılmasının çok önemli olduğuna işaret eden Ülkay Atmaca, Bu tür okulları ne kadar çok çoğaltırsak, sektör adına o kadar olumlu ve başarılı olur. Çünkü eğitim alan arkadaşlarımızın en azından teorik eğitimlerini okulda, pratik eğitimlerinin tamamını otelde almaları sektöre daha fazla insan istihdamı ve daha fazla kalifiye, bilgili, eğitimli, tecrübeli personel sağlar. Bakan Bey'in dediği çok doğru. 2 yıl önce başlamıştı. Sektör paydaşları olarak bunu paylaşmıştık. Bu projenin genişlemesi sektöre çok büyük katkılar sağlar diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı