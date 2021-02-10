GAZİANTEP - Gaziantepli Özo nine uzun yaşamın sırrını anlattı
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GAZİANTEP - Gaziantepli Özo nine uzun yaşamın sırrını anlattı

10.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:48

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikamet eden 99 yaşındaki Özo Bozgeyik, uzun yaşamın sırrını anlattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikamet eden 99 yaşındaki Özo Bozgeyik, uzun yaşamın sırrını anlattı.

İslahiye ilçesine bağlı Elbistanhüyük Mahallesi'nde oturan Özo Bozgeyik, 1 Temmuz 1922 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünya geldi.

Babası öldüğünde anne karnında olan 99 yaşındaki Özo nine, evlatlık verildi.

Erken yaşta Şeref Bozgeyik ile evlendirilen ve 50 yıl sonra eşini kaybeden Özo nine, 60 yaşındaki oğlu Ali ile ikamet ediyor.

8'i hayatta 11 çocuk, 45 torun ve 3 torunun torunu bulunan Bozgeyik, eşiyle Nizip ve Oğuzeli ilçeleri civarında besledikleri küçükbaş hayvanların mera sorunu nedeniyle 4 günlük göçün ardından İslahiye ilçesine yerleşti.

Elbistanhüyük'te uzun yıllar tarım ve hayvancılıkla uğraşan Özo nine, uzun yaşamanın sırrını anlattı.

Özo Bozgeyik, bunu gençliğinde çok çalışıp, hareket etmesine, yoğurt ve bal gibi doğal besinlerle beslenmesine borçlu olduğunu söyledi.

Yoksulluk ve kıtlık döneminde yaşadıklarını ifade eden Özo nine, "Yoğurt yerim, çok süt içerim. Az yerim, acıkmadıkça yemem." dedi.

GAZİANTEP - Gaziantepli Özo nine uzun yaşamın sırrını anlattı
GAZİANTEP - Gaziantepli Özo nine uzun yaşamın sırrını anlattı
GAZİANTEP - Gaziantepli Özo nine uzun yaşamın sırrını anlattı
GAZİANTEP - Gaziantepli Özo nine uzun yaşamın sırrını anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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