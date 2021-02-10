Gaziantepli milli yüzücüler, Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında mücadele edecek
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Gaziantepli milli yüzücüler, Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında mücadele edecek

10.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:02
Gaziantepli milli yüzücüler, Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında mücadele edecek

Gaziantep'teki milli yüzücüler Kaan Kara, Yunus Ayvazoğlu, Beril Öztürk ve Barış Şahin, kulaçlarını Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında derece elde etmek için atacak.

Gaziantep'teki milli yüzücüler Kaan Kara, Yunus Ayvazoğlu, Beril Öztürk ve Barış Şahin, kulaçlarını Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında derece elde etmek için atacak.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki yüzme takımı sporcuları Kara, Ayvazoğlu, Öztürk ile Şahin, Türkiye Yüzme Federasyonunca 18-21 Şubat tarihleri arasında Edirne'de düzenlenecek Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında mücadele edecek.

Belediyenin Alleben Yüzme Havuzu'nda antrenörleri eşliğinde antrenman yapan sporcular, söz konusu organizasyonda derece elde etmek amacıyla çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milli sporculara başarılar diledi.

Sporcularının başarılarını milli takım kadrosunda bir kez daha yer almaya hak kazanarak taçlandıracağını ifade eden Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Şehitkamil Belediye Spor Kulübü ve milli takım kadrolarında üst üste şampiyonluklara ve rekorlara imza atan yeşil-siyahlı altın kulaçlarımız, 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında ülkemizi temsil edecek. Hedefimiz, uluslararası platformda ülkemizi temsil eden sporcular yetiştirmek. Çok şükür bu sporcularımızın sayıları her geçen gün artıyor."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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