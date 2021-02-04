Gaziantepli milli yüzücü, kulaçlarını olimpiyat hedefiyle atıyor

Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı

Sıralama bu yıl değişti! İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan 5 ili

Gaziantep'te ablasından etkilenerek başladığı yüzmede Türkiye rekorları elde eden lise öğrencisi 17 yaşındaki Kaan Kara, kulaçlarını olimpiyat hayaliyle atıyor.

Kentteki özel bir kolejde lise eğitimi alan Kara, 11 yaşındayken su sporlarıyla ilgilenen ablası Rana Kara'dan etkilenerek yüzme sporuna ilgi duydu. Kaan Kara, ailesinin eşliğinde Alleben Yüzme Havuzu'ndaki yüzme antrenörü Ali Göz'e başvurdu.

Kısa süre içerisinde yüzmedeki başarısı antrenör Göz'ün dikkatini çeken Kaan, bu sporda bölgesel ve milli takım elemelerinde yarıştı.

Katıldığı müsabakalarda kırdığı Türkiye rekorları ve ardından milli takıma seçilmesiyle ailesi ve antrenörünün göğsünü kabartan Kara, olimpiyat hedefiyle kulaçlarını azimle atıyor.

Kaan, AA muhabirine, yüzmeye her zaman meraklı olduğunu ve bu sporu severek 6 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Küçük yaşlarda su sporlarıyla ilgilenen ablasını izleyerek yüzmeye ilgili duymaya başladığını ifade eden sporcu, "Antrenörlerim sayesinde de yüzmede iyi bir seviyeye geldim. Kendi yeteneklerimi keşfettim. Her gün antrenman yapıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum." dedi.

"Hiçbir zaman pes etmedim"

Kaan, küçük yaşlardan itibaren çok çalıştığını ve Türkiye'deki müsabakalarda birçok derece elde ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman pes etmedim, idealistim. Antrenmanlarımı hep sürdürdüm. Şu ana kadar 3 Türkiye rekorum ve 2 şampiyonluğum bulunuyor. 20-24 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası Yıldızlar Bireysel yüzme müsabakalarında 100 metre kurbağalama disiplininde rekor kırdım. 29-30 Aralık 2020'de Mersin'de düzenlenen Yıldızlar Milli Takım Seçme İl Ön Elemesi ve Performans müsabakaları 50 metre Kurbağalama Uzun Kulvar yarışlarında rekor kırdım. En büyük hayalim olimpiyatlara gitmek. Orada Türkiye'yi temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Çok zorlandığım zamanlar derecelerimi düşünüyorum ve bu sayede hedeflediğim olimpiyatlara gitmek için yüzüyorum."

Milli takım kadrosunda

Antrenör Ali Göz ise sporcusu Kaan'ın çok azimli ve çalışkan olduğunu dile getirdi.

Kaan'ın kendilerini birçok kez gururlandırdığını belirten Göz, şunları kaydetti:

"15-16 yaş kategorisinde ilimiz adına ilk defa yüzme branşında Türkiye rekorunun sahibi oldu. Bu gururu haklı olarak yaşıyoruz. Disiplinli, çalışkan, zeki bir sporcu. İnşallah Kaan'ın ileride dünya dereceleri olacak. Kaan'ın bundan sonraki hedefi Avrupa şampiyonalarına katılım sağlaması. Sporcumuz Kara, 2021 Multination Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve Comen Cup Yüzme Şampiyonası için Erkek Milli Takım kadrosunda yer alıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz