Gaziantepli Maxim iki hafta sahalardan uzak kalacak
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Gaziantepli Maxim iki hafta sahalardan uzak kalacak

Gaziantepli Maxim iki hafta sahalardan uzak kalacak
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in Avusturya kampında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Alexandru Maxim, iki hafta forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in Avusturya kampında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Alexandru Maxim, iki hafta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun sağ ayak üçüncü parmağında çatlak tespit edilmiştir ve tahmini iki hafta forma giyemeyecektir. Maxim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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