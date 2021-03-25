Gaziantepli marangoz ABD'ye özel karavan mobilya üretimi ve ekipmanlarını ihraç ediyor
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Gaziantepli marangoz ABD'ye özel karavan mobilya üretimi ve ekipmanlarını ihraç ediyor

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantepli marangoz ABD'ye özel karavan mobilya üretimi ve ekipmanlarını ihraç ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir mobilyacı, yurt dışındaki karavan yapan firmalar için özel karavan mobilya üretimi ve ekipmanlarının tedarikini sağlayarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir mobilyacı, yurt dışındaki karavan yapan firmalar için özel karavan mobilya üretimi ve ekipmanlarının tedarikini sağlayarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İslahiye Küçük Sanayi Sitesi'nde mobilya marangoz işleri yapan Aykut Keskin (35), İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile iş birliği yaparak, ABD'deki karavan yapan firmalar için özel karavan mobilya üretimi ve ekipmanlarının tedariki işine girdiklerini belirtti.

Yaklaşık 25 yıldır mesleğini yaptığını ve ilk defa ABD'ye imalatını yaptığı ürünü ihraç ettiğini ifade eden Keskin, böyle bir ticarete vesile olan İslahiye MTAL öğretmenlerine teşekkür etti.

Salgın sürecinde karavana talep artınca siparişlere yetişmeye çalıştıklarını dile getiren Keskin, "İlk etapta üç karavanla işe başladık. Olumlu tepkiler gelince yeni siparişler aldık." dedi.

Keskin, çalışma ekibiyle birlikte yaklaşık 25 parçadan oluşan ve iç dizaynı burada hazırlanan karavanın parçalarını ambalajlayarak ve numaralandırarak, her aşamasında çekilen videoları da eklendikten sonra ABD'ye konteynerlerle gönderdiklerini ve oradaki anlaşmalı ekibin gönderdikleri parçaların montajını gerçekleştirerek kurulumu sağladığını söyledi.

Aykut Keskin, uçakla ve konteyner yüklü tırlarla İslahiye'den İzmir Aliağa Limanı'na ve oradan da ABD'nin California Limanı'na karavan mobilya ve ekipmanlarını gönderdiklerini ve ülke ekonomisine 50 bin dolar kazandırdıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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