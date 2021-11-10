GAZİANTEP - Küçük kızın Türk bayrağı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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GAZİANTEP - Küçük kızın Türk bayrağı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Haberler | Güncel

Gaziantep'te sokakta oynayan bir kız çocuğunun, yere düştüğünü gördüğü Türk bayrağını öperek katlaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sokakta oynayan bir kız çocuğunun, yere düştüğünü gördüğü Türk bayrağını öperek katlaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şahinbey ilçesindeki Yeditepe Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın önünde oynayan küçük yaştaki kız çocuğu, binaya asılan Türk bayrağının yere düştüğünü fark etti.

Küçük çocuk, yerden aldığı bayrağı öptükten sonra katlayıp yanına aldı.

Çocuğun bu davranışı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GAZİANTEP - Küçük kızın Türk bayrağı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Küçük kızın Türk bayrağı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Küçük kızın Türk bayrağı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı

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