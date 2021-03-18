GAZİANTEP - Kore gazisinden jandarma karakolu ziyaret
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GAZİANTEP - Kore gazisinden jandarma karakolu ziyaret

18.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:03

İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi Osman Eker, Ortaklı Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutladı.

İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi Osman Eker, Ortaklı Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutladı.

Karakol girişinde askerler tarafından esas duruşta karşılanan Eker'e Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Vedat Erikli de çiçek verdi.

1952 yılında İstanbul'dan Kore'ye giden Gazi Eker de Kore harbindeki askerlik yaptığı dönemin duygu yoğunluğuyla askeri künyesini okuyarak komutana tekmil verdi.

Kore Harbinde kendisinin inzibat olarak görev yaptığını ve üç yıl askerlik yaptığını ifade eden Eker, "Cephede üç gün süren taarruzla birlikte 750'ye yakın asker şehit verdik." diye konuştu.

Karakol duvarında kendisinin de bulunduğu fotoğrafları inceleyen Eker, duygusal anlar da yaşadı.

İslahiyeKore GazisiOsman Eker

Muhabir Zekeriye Şimşek

Yayınlayan Kerem Kocalar

GAZİANTEP - Kore gazisinden jandarma karakolu ziyaret
GAZİANTEP - Kore gazisinden jandarma karakolu ziyaret
GAZİANTEP - Kore gazisinden jandarma karakolu ziyaret
GAZİANTEP - Kore gazisinden jandarma karakolu ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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