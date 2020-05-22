GAZİANTEPLİ KADINLARIN 'YUVALAMA' MESAİSİ
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GAZİANTEPLİ KADINLARIN 'YUVALAMA' MESAİSİ

RAMAZAN Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantepli kadınlar, yöreye özgü yapılan 'yuvalama' için çalışmaya başladı.

22.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:47

RAMAZAN Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantepli kadınlar, yöreye özgü yapılan 'yuvalama' için çalışmaya başladı.

Gastronomi kenti Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na özel olarak yapılan 'yuvalama' yemeğini yetiştirmeye çalışan kadınlar bir araya gelerek imece usulü çalışıyor. İçine pirinç unu, yumurta ve çekilmiş kuzu eti konulan ve yoğrulduktan sonra tek tek nohut büyüklüğünde yuvarlanarak yapılan yemek, Bayram Namazı'ndan sonra kahvaltı yerine yeniliyor ve gelen misafirlere ikram ediliyor.

'HER GÜN BİR KOMŞUMUZ İÇİN TOPLANIYORUZ'

Yuvalama yemeğinin oldukça zahmetli bir yemek olduğunu hatırlatan ve yemeği hazırlayabilmek için birkaç kadının bir araya gelmesi gerektiğini belirten Meryem Öztürk, "Oldukça zor bir yemektir. Tek başına yapılmaz o yüzden her gün bir komşumuza yapmak için toplanıyoruz. Yuvalama Gaziantep'e has bir yemektir. Bir tek kişi ile yapılmaz. Komşularımızla veya akrabalarımız ile bir araya gelerek yapıyoruz. Bir gün onlara bir gün bize yapıyoruz. Böyle sırası ile yapılıyor. Bayram'ın ilk günü soframızda mutlaka olması gerekiyor. Zor bir yemek ancak oldukça lezzetlidir. Bu yıl da koronavirüs nedeni ile yuvalamayı sosyal mesafeye uyarak yapıyoruz" diye konuştu.

GAZİANTEPLİ KADINLARIN 'YUVALAMA' MESAİSİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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