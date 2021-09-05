GAZİANTEPLİ KADINLARIN 'SALÇA' MESAİSİ

GAZİANTEP'te kadınlar, yemeklerine lezzet veren biber salçası için hummalı bir şekilde çalışıyor.

GAZİANTEP'te kadınlar, yemeklerine lezzet veren biber salçası için hummalı bir şekilde çalışıyor. İmece usulü çalışan kadınlar, kararmaması ve kırmızı rengini alması için aralıklarla salçaları karıştırıyor.

Biberleri tohumlarından ayıklayan kadınlar, makinelerden geçirerek önce sıvı hale getiriyor. Sıvı hale getirilen biberler, daha sonra evlerin teras ve balkonlarına serilerek güneşte kurumaya bırakılıyor. Hem tadını hem de rengini doğallıktan alan biber salçası, 10 gün boyunca sık aralıklarla karıştırılıyor ve kıvamını alması sağlanıyor. Tüketeceği salçayı eylül ayında biber alarak hazırlayan kadınlardan Leylü Öncebe, salça yapımının meşakkatli olduğunu söyledi.

Lezzetli olması için salçayı doğal yollarla yaptıklarını ve kendi elleriyle emek verdiklerini belirten Öncebe, Aldığımız biberleri ilk önce yıkayıp sonra temizliyoruz. Sonrasında biberlerimizin ayrıştırıyoruz. Ayrıştırdığımız biberleri makineye çektiriyoruz ve çatılarda kurumaya bırakıyoruz. Çok zor bir yapımı var ve biberlerin kuruması yaklaşık 10 gün sürüyor. Salçamızı kararmaması ve rengini kırmızı olarak koruması için sık sık karıştırıyoruz' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı