Gaziantepli Kadınlar, Mehmetçik İçin Örüyor

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEPLİ kadınlar, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için satın aldıkları iplerle kazak, atkı, bere ve boyunluk örüyor.

Kentte bir araya gelen bir grup kadın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için atkı, bere, boyunluk örüyor. 'Anne sıcaklığı anne elinde' kampanyasıyla kadınlar; bir araya gelerek el emeği, göz nuru giyecekleri örüyor. Sınırda görev yapan askerlere destek amaçlı bu kampanyayı başlattıklarını söyleyen Hülya Klıç,Sınırda görev yapan askerlerimize destek amaçlı anne sıcaklığı anne elinde diye bir kampanya başlattık. Biz geçen yılda Çobanbeyli'ye götürmüştük, bizim evlerimizde sıcak yuvamazda otururken onlar dağlarda bizler için çarpışıyor onlara bi nebzede olsun katkıda bulunabilmek adına böyle bir kampanya başlattık. Gaziantep'te bütün akrabalarımız, arkadaşlarımız bize destek veriyor. İnşallah bin taneye tamamlayacağız. En kısa sürede bitirerek sınıra götürerek teslim edeceğiz. Gaziantep sınırda olduğu için savaşa çok yakınız, savaşın etkilerini yakından hisseden bir şehirdeyiz bunun da etkisiyle biz askerlerimize destek olmak için elimizden geleni yapacağız dedi.

Askerler için örgü ören 65 yaşındaki Ayşe Türkdönmez ise, sınırda soğuktan üşüyen askerlere katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade ederek, Tüm Gaziantep halkı bu atkı bere kampanyasına destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Devamlarının da bekliyoruz. Rabbim, askerlerimize ve kardeşlerimize güç kuvvet versin diye konuştu.

Örülen atkı ve berelerin tamamlanmasının ardından askerlere ulaştırılmak üzere sınıra gönderileceği belirtildi.