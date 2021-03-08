Gaziantepli kadınlar her işte başarılı çalışma ortaya koyuyor
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Gaziantepli kadınlar her işte başarılı çalışma ortaya koyuyor

08.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:59
Gaziantepli kadınlar her işte başarılı çalışma ortaya koyuyor

Gaziantep'te berber Fatmagül Gerçek ile akaryakıt istasyonunu çalışanı Kudret Albak yaptıkları başarılı çalışmalarla dikkati çekiyor.

Gaziantep'te berber Fatmagül Gerçek ile akaryakıt istasyonunu çalışanı Kudret Albak yaptıkları başarılı çalışmalarla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 12 yıl kadın kuaförlüğü yapan 24 yaşındaki Fatmagül Gerçek, çalıştığı kadın kuaföründen ayrılıp erkek kuaföründe çalışmaya karar verdi.

Yaklaşık 4 yıldır erkek kuaföründe çalışan Gerçek, AA muhabirine, erkek kuaföründe ilk başladığı yıllarda müşterilerden olumsuz tepki aldığını belirtti.

Erkek müşterilere hizmet vermeye başlarken "Kadın kuaförlüğü yapabiliyorsam erkek kuaförlüğünü de yapabilirim" diye düşündüğünü anlatan Gerçek, "Açıkçası erkek kuaförlüğünde daha başarılı olduğumu gördüm. " dedi.

Gerçek, bir kadının isteyince yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını her mesleğin üstesinden gelebileceğini sözlerine ekledi.

"Kadın müşterilerden olumlu tepki alıyorum

Kentte akaryakıt istasyonunda çalışan Kudret Albak (32) ise yaklaşık 7 yıldır akaryakıt istasyonunda çalıştığını, evli ve bir kızının olduğunu söyledi.

İstasyonda çalışmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Albak, "Erkeklerin yaptığı her işi kadınlar da yapabiliyor. Bu bizim için gurur vericidir. Araçların yakıtlarını veriyorum. Araçların aynı zamanda camlarını siliyorum. Kadın müşterilerden olumlu tepki alıyorum. İşimi severek yapıyorum. "

İstasyon Müdürü Pelin Oruç ise 16 yıldır akaryakıt sektöründe çalıştığını belirterek, "Kudret, hiçbir şekilde iş ayrımı yapmıyor. İstasyonda çalışan kadın sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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