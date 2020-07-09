Gaziantepli kadınlar, farkındalık oluşturmak için öykü yazdı Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi, "Kentin Kadınları, Ben de Yazarım" adı altında öykü yarışması düzenledi.

Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi, "Kentin Kadınları, Ben de Yazarım" adı altında öykü yarışması düzenledi. Yarışma kapsamında kentteki kadınlar, farkındalık oluşturmak amacıyla öykü yazdı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, "Mahallenin Ruhu" eseriyle akademisyen Berna İzgi birinci, "Çocukluğum" yazısıyla Gülnaz Karalar ikinci ve "Bilemedi" öyküsüyle Sevgi Kes üçüncü oldu. Dereceye giren kadınlara Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eseri ve plaket verildi. Kaynak: AA