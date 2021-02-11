Gaziantepli kadın annesi ölen keçi yavrusunu evde büyüttü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Songül Yavuz, annesi ölen keçi yavrusuna yaklaşık 5 aydır evinde bakıyor.

Amanos Dağları'nın eteğindeki Hasanlök Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Yavuz'un evinin ahırında beslediği 4 keçiden biri doğum yaptıktan sonra öldü.

Yavuz, "Kınalı" adını verdiği Halep cinsi keçi yavrusunun altına bez bağlayarak evinde biberonla 5 ay besledi.

Keçinin yağan karın ardından üşüdüğünü görünce ona çocuklarından birinin kazağını giydiren Yavuz, hayvanları ve köy hayatını çok sevdiğini söyledi.

Bazı kişilerin hayvanlara yaptığı eziyetleri televizyonda izlediğinde üzüldüğünü ifade eden Songül Yavuz, "Sevgi emek istiyor. Bu nedenle bu keçi yavrumuza evimde bakıyorum." diye konuştu.

Yavuz, havalar ısındığında keçiyi ahıra yerleştireceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek