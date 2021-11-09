Gaziantepli İTÜ mezunları fidan dikti
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'teki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Derneği fidan dikim etkinliği düzenledi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Derneği fidan dikim etkinliği düzenledi.
Kentteki İTÜ Mezunları Hatıra Ormanı'nda buluşan dernek üyeleri, fidanları toprakla buluşturdu.
Fidanlara can suyu veren katılımcılar, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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