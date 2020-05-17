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Gaziantepli iş adamları video konferansla bir araya geldi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, geçen ay ihracatta yüzde 30 civarında bir düşüş yaşandığını, toplam bir yıllık ihracatta yüzde 7 civarında bir düşüş olduğunu bildirdi.

Gaziantepli iş adamları video konferansla bir araya geldi
17.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:46

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, geçen ay ihracatta yüzde 30 civarında bir düşüş yaşandığını, toplam bir yıllık ihracatta yüzde 7 civarında bir düşüş olduğunu bildirdi.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur Rauf Ateş moderatörlüğünde webinarda buluşarak, yeni normal hayatın kuralları içerisinde 2020 yılını değerlendirdi.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, personellerinin yüzde 60'nın evden çalıştığını, üretim alanında çalışanların ise sürecin başından itibaren önlemlerini almaya çalıştıklarını kaydetti.

Çalışanlarına pandemi sürecinde maddi yardım desteği sağladıklarını belirten Konukoğlu, Gaziantep Valiliğinin başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyasıyla da 60 bin aileye ulaştıklarını, yine valiliğin bir çalışması olan "Zimem Defteri" projesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Gaziantep'in pandemi sürecinde dahi, üretime devam eden güçlü bir şehir olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, şunları kaydetti:

" Bu şehir toplam 7,5 milyar dolar ihracat yapmakta ve üretiminin yüzde 40'ına yakınını ihracata göndermektedir. Şuan için gıda ve ambalaj sektörü oldukça iyi bir şekilde ilerlemekte olup, diğer sektörlerde bir yavaşlama mevcuttur. Geçen ay ihracatımızda yüzde 30 civarında bir düşüş yaşadık. Ama toplam bir yıllık ihracatımıza baktığımızda yüzde 7 civarında bir düşüşümüz oldu. Gaziantep'te yine de beklenilenden çok daha iyi bir durumdadır."

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, iş gücünün yeteri kadar çalışamadığı bu dönemde, üretkenliği tetikleyecek teknolojik altyapı çalışmalarını hızlandıklarını kaydetti.

Üretken, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilen bir yapı için güçlü bir anlayış geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Koçer, "Önümüzdeki dönemlerde ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanması, sektörlerdeki işgücünün sürdürülebilirliği, tekstil, sanayi ve turizm sektörlerinin yeniden canlanmasını kademeli ve tedbirli bir şekilde devamlılığının sağlanmasını umuyorum. Devletimizin ön gördüğü normalleşme politikaları ve belirli kurallara uyulduğu takdirde kontrollü olarak normal düzene geçiş sağlayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Koçer ayrıca GAGİAD olarak 120 bin maske dağıttıklarını bildirdi.

NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur de satış ofislerinin kapanmasının bir akut etkisi yarattığını, gayrimenkul sektöründe çok fazla dijital pazara yer olmadığını kaydetti.

Değişen koşullarla birlikte farklı çözümler aradıklarını dile getiren Timur, mobil evler olabileceğini belirterek, "Bizler şu anda ki akut etkileri elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Eğer bu süreç 3 ila 5 ay gibi bir süreçte son bulursa sürecin daha kolay atlatılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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