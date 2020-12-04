GAZİANTEP - Gaziantepli ikizler aynı gün dünyaevine girdi
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GAZİANTEP - Gaziantepli ikizler aynı gün dünyaevine girdi

04.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:09
GAZİANTEP - Gaziantepli ikizler aynı gün dünyaevine girdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tek yumurta ikizleri Bahattin ve Halil Ekiciler, Zeynep Demirbilek ve Duygu Aslan ile aynı gün dünyaevine girdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tek yumurta ikizleri Bahattin ve Halil Ekiciler, Zeynep Demirbilek ve Duygu Aslan ile aynı gün dünyaevine girdi.

Nizip'te yaşayan 25 yaşındaki tek yumurta ikizleri Bahattin ve Halil Ekiciler, yaşamları boyunca hiç ayrılmadı. Aynı okullarda öğrenim görüp aynı yerde askerlik yaptıklarını ifade eden kardeşler, aynı gün evlenmenin heyecanını yaşadı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce nişanlanan çiftlerin nikah merasimi Nizip Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. İkiz kardeşler, aynı renk damatlık, gelinler de aynı model gelinlik giydi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilk olarak Zeynep Demirbilek ve Bahattin Ekiciler çiftinin, ardından da Duygu Aslan ve Halil Ekiciler'in nikahlarını kıydı.

Nikah merasiminin ardından yeni evlenen çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen Sarı, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kardeşlerden Halil Ekiciler, mutlu olduklarını belirtti.

Bahattin Ekiciler de ikiziyle aynı gün nikahlarının kıyılmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Hiçbir zaman ayrılmadık, inşallah bundan sonra da ayrılmayacağız." dedi.

GAZİANTEP - Gaziantepli ikizler aynı gün dünyaevine girdi
GAZİANTEP - Gaziantepli ikizler aynı gün dünyaevine girdi
GAZİANTEP - Gaziantepli ikizler aynı gün dünyaevine girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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