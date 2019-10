Gaziantepli ihracatçılar sınırda Mehmetçiğe moral verdi

17.10.2019 11:14

TİM tarafından gerçekleştirilen ve Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla Şanlıurfa ve Akçakale ziyaretlerine katılan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve GAHİB yönetim kurulu üyeleri bölgede incelemeler yaparak yetkililerden harekat hakkında bilgiler aldı. Başkan Kaplan yaptığı değerlendirmede "Barış Pınarı Harekatı sadece ülkemizin değil bölge ülkelerinin de toprak bütünlüğü için büyük önem taşıyor" dedi.



Şanlıurfa'ya çıkarma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı. TİM tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatına destek organizasyonuna TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Yönetim Kurulu üyeleri Murat Çolak, Halit Uzanır, Bekir Şahan ve Arif Bekmez ile GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Kutlu ve Şube Müdürü Bülent Kayalı da katıldı. Türkiye'nin ihracat ordusunun Türk Ordusunun ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında yer aldığını ve Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla harekatın gerçekleştirildiği bölgeyi ziyaret ettiklerini ifade eden TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan "Tim Başkanımız Sayın İsmail Gülle, TİM yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz, Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren ihracatçı birlik başkanlarımız ve genel sekreterliklerimizle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Barış Pınarı Harekatına yerinde destek vermek ve bölgede incelemeler yapmak üzere Şanlıurfa ve Akçakale'ye gittik. Şanlıurfa Valimiz Sayın Abdullah Erin bizlere harekat hakkında çeşitli bilgiler vererek TİM meclisinin ziyaretinin kendileri ve harekatı yürüten Mehmetçiklerimiz için büyük önem taşıdığını ifade etti. TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeye yönelik gerçekleştirdiği açıklamanın ardından Akçakale ilçesine giderek burada da incelemeler yaptık. Yaşanan olaylar hakkında bizlere bilgi veren Akçakale Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yalçınkaya heyetimize sınır güvenliğinin önemini ve bölgede yaşayan sivillerle Suriyeli mültecilerin son durumu hakkında çeşitli bilgiler verdi. Daha sonra sınıra hareket ederek burada görev yapan basın mensuplarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldık" dedi.



Kuzey Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ve kukla terör devletine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin asla izin vermeyeceğini ifade eden TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Barış Pınarı Harekatına maddi ve manevi her türlü desteği vereceklerini ifade ederek "Başka Türkiye yok. Vatanımıza yönelik olası her türlü tehlike ve tehdit karşısında milletçe birleşmek, ses vermek, oynanan oyunları bozmak hepimizin vatandaşlık görevi. Dünya pazarlarının en önemli aktörleri haline gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi sınırdan tek bir ses vererek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her zaman yanında yer aldıklarını ve bundan sonra da almaya devam edeceklerini haykırdı. Harekat bölgesinde yaptığımız incelemede gördük ki Mehmetçiklerimizin morali yüksek, burada görev yapan basın mensuplarımızın morali yüksek ve vatandaşlarımızın güvenlik anlamında hiçbir endişesi yok. Bizler bundan sonraki süreçte de bölge vatandaşlarımıza, harekatta görev alan Mehmetçiklerimize, basın mensuplarımıza moral ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



Sınırda görevli basın mensuplarını unutmadılar



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırda görev yapan basın mensuplarını da ziyaret eden TİM heyeti basın mensuplarına da moral verdi. Başkan Kaplan yaptığı değerlendirmede "Bütün dünyaya doğru ve tarafsız haber vermeye çalışan basın mensuplarımızla gurur duyuyoruz. Son dönemlerde bu bölgede görev yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen terör eylemlerini de kınıyoruz" diye konuştu.



Başkan Kaplan Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, Suriye sınır güvenliğinin sağlanması ve bölgenin terörden temizlenmesi için yürütülen Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini, desteklemeye devam edeceklerini, üzerlerine düşenleri yerine getireceklerini ifade etti. - GAZİANTEP

