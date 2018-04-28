Gaziantepli Hayırseverlerden Arakan'da Köy

İhsan ve Hizmet Derneği tarafından Arakan'da 100 ev, 2 mescit, 2 medrese ve 20 su kuyusundan oluşan "Reyhaniler" köyü kurulduğu bildirildi.

Gaziantep merkezli dernekten yapılan açıklamada, Arakan'da insanların barınma, beslenme ve su gibi temel ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığı bildirildi.

Arakan'da büyük bir projeye imza atıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dört kez gittiğimiz Arakan'da bir köy inşa etmek için kolları sıvadık. Dernek olarak bağışçılardan elde ettiğimiz yardımlarla Arakan'da 'Reyhaniler' adını verdiğimiz bir köy kurduk. Güzel kokulular, temiz kokulular anlamına gelen Reyhaniler köyünde, 100 ev, 2 mescit, 2 medrese ve 20 su kuyusu var. Ayrıca burada daha önceden yaptığımız gibi gıda kolileri, Kur'an-ı Kerim, sıcak yemek dağıttık. Bölge halkının ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeye çalıştık. Kurbanlar keserek de bölge halkının ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık."

Açıklamada, toplanan bağışların bizzat dernek yetkilerince mazlumlara dağıtıldığı vurgulandı.