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Gaziantepli hayırsever ailenin desteğiyle kentte 32 derslikli okul yapılacak

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantepli hayırsever ailenin desteğiyle kentte 32 derslikli okul yapılacak

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen "100. Yılda 100 Hayırsever Kampanyası" kapsamında, Teymur ailesi 32 derslikli okul inşa ettirecek.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen "100. Yılda 100 Hayırsever Kampanyası" kapsamında, Teymur ailesi 32 derslikli okul inşa ettirecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki okul eksikliğinin giderilmesi, eğitim ve geleceğe yatırımın hedeflendiği kampanyaya, hayırsever ve kurumların destekleri sürüyor.

Bu kapsamda hayırsever Teymur ailesi tarafından Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi'nde yaptırılacak 32 derslikli okul için protokol imzalandı.

Vali Davut Gül, imza töreninde, okulun bölgedeki eğitime katkı sağlayacağını belirterek, desteklerinden dolayı aileye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından imzaların atıldığı törene, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Tiryakioğlu ile Teymur ailesinin üyeleri katıldı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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