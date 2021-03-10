Gaziantepli Hamide teyze 84 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor
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Gaziantepli Hamide teyze 84 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

10.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:45
Gaziantepli Hamide teyze 84 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Hamide Bozgil, ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Hamide Bozgil, ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Bozgil, bir süre önce Belediyeye bağlı Özgecan Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim kursuna başladı.

Öğreticilerin eşliğinde belli bir süre her gün merkezde eğitim alan Bozgil, kendi çabası ve azmiyle 84 yaşında olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozgil, düzenli olarak her gün Kur'an-ı Kerim okuduğunu belirtti.

Yasin Suresi'ni çokça okuduğunu aktaran Bozgil, "Kur'an-ı Kerim'i hiç aklımdan çıkarmam, uyumadan önce mutlaka okur ve öyle uyurum. Herkese Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini ve bu tür kurslara gelmelerini tavsiye ediyorum. Komşularımı da teşvik ediyorum. Komşularımızdan da kursa gelen var." ifadesini kullandı.

Bozgil, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir imkan sunduğu için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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