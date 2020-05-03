HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı

Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı
03.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:08

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan başkanlığında zoom programı üzerinden video konferans yoluyla yapılan toplantıda halı sektör kurulu, sektörel sorunlarını masaya yatırarak ihracat alanındaki gelişmelerin görüştü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan başkanlığında zoom programı üzerinden video konferans yoluyla yapılan toplantıda halı sektör kurulu, sektörel sorunlarını masaya yatırarak ihracat alanındaki gelişmelerin görüştü.

Covid-19 salgınıyla mücadele ve salgının ekonomiye vereceği hasarın önlenmesi için hükumet tarafından alınan tedbirlerin de değerlendirildiği halı sektör kurulu toplantısında Türkiye'nin 2020 yılındaki halı ihracat hedefi olan 3 milyar dolarlık ihracat hedefinden revize yapmama kararı da çıktı.

3 milyar dolarlık ihracat hedefinde revize yapılmayacak

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgınının, insan yaşamlarının yanında ülke ekonomilerini ve ekonomiye güç veren sektörleri de olumsuz etkilediğini ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hükumetin aldığı önlemler ve ekonomiye yönelik uygulanan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. 2020 yılında halı sektörü için belirlenen 3 milyar dolarlık ihracat hedefinde herhangi bir revize yapmayacaklarını da vurgulayan Kaplan, "Bütün ülkeler gibi Türkiye de korona virüs salgınından en az zararla çıkabilmek için mücadele ediyor. Ülkemizde sağlık alanında alınan önlemler, ekonomik alandaki uygulamalar gösteriyor ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde alınan kararlar meyvelerini vermeye başladı. Salgında aşağıya doğru bir hareket görüyoruz. Işık göründü, bizler halı sektörü olarak 2020 yılı için ortaya koyduğumuz 3 milyar dolarlık halı ihracat hedefimizde herhangi bir revize yapmayacağız. 2020 yılının son 8 aylık döneminde sektörümüzle ilgili yeni ihracat başarı öyküleri yazacağımıza inanıyoruz. İstihdamımızı koruyarak üretmekten başka şansımız yok" dedi.

İlk dört aylık süreçte 717 milyon 995 bin dolarlık halı ihracatı

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2019 yılında Türkiye genelinden 181 ülkeye 2 milyar 535 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğine de dikkat çekerek 2020 yılı için belirlenen 3 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek için yılın son 8 aylık sürecinde daha çok çalışacaklarını sözlerine ekledi. Başkan Kaplan, yılın ilk dört aylık sürecinde (1 Ocak-27 Nisan 2020) Türkiye genelinden 717 milyon 995 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğinin de altını çizerek, yılın ilk dört aylık sürecinde 153 ülkeye gerçekleştirilen bu ihracatın her şeye rağmen büyük bir başarı olduğunu sözlerine ekleyip halı ihracatçılarını kutladı.

"Tüm kesimlere destek verildi"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalara göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile dar gelirliden işsize, KOBİ'den esnafa kadar tüm kesimlere verilen desteğin 200 milyar TL'yi aştığını hatırlatan Kaplan, "Korona virüs salgınının iki boyutu bulunuyor. Birincisi, salgının yayılmasının önlenmesidir. Bu doğrudan vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiriyor. Türkiye, bu alanda dünyanın en başarılı ülkelerinden birisidir. Salgının başladığı anda Bilim Kurulu oluşturularak, gerekli tedbirlerin alınması ülkemiz için büyük bir şans oldu. Alınan tedbirler neticesinde İtalya, İspanya ve ABD'de yaşanan insanlık dışı trajediler ülkemizde görülmedi. İnşallah da görülmeyecektir. İkinci boyut ise ekonomiye verilecek hasardır. Hükumet salgınla birlikte hemen Ekonomik İstikrar Paketini devreye aldı. Vergiler ertelendi, ticari hayatın aksamaması için önlemler alındı, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, esnaf ve işletmelere finans desteği verildi. Bu destekler toplumun tüm kesimlerine koruma kalkanı sağladı. Hükumetin pandemi konusunda hazırlıklı olması ve gerekli tedbirleri hızlı bir şekilde devreye alması meydana gelebilecek hasarın minimumda kalmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye güven arttı"

Dünya genelinde yaşanan salgına karşı alınan önlemlerin yanında Türkiye'nin onlarca ülkeye sağlık malzemesi desteği vermesinin önemine de değinen Kaplan, "Türkiye olarak bu zorlu süreçte Avrupa ve Amerika da dahil olmak üzere dünyanın onlarca ülkesine yardım eli uzattık. Gerek içeride gerekse de dışarıda yaşanan bu olumlu tablo hükumete, özellikle de ekonomi ve sağlık yönetimine olan güveni artırdı. Salgın elbet geçecektir. Verilen mücadelenin sonucu olarak ülkemizde salgınla ilgili verilerde son derece olumlu bir tablo görülüyor. Bu olumlu tablo dolayısıyla salgın sonrası ülkemiz ekonomisinin kısa sürede toparlanarak, ekonomik hayatın hızla canlanacağına inanıyoruz. Şüphesiz ki tüm dünyayı etkileyen salgın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında önemli değişimleri de beraberinde getirecektir. Artık salgın sonrasına hazırlanmamız, planlarımızı buna göre yapmamız gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Ekonomi
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı Ekonomi
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Ekonomi
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Ekonomi
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Ekonomi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Ekonomi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Defne Samyeli Hatice Çarpar Burak Özçivit
Spor Ali Koç Ersun Yanal Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Kaza Konya Ramazan
Şu an buradasınız: Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 11:43:08. #1.14#
title