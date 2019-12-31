Gaziantepli gençleri tiyatroyla buluşturacaklar

31.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:30

Gaziantep'te gönüllü tiyatrocular tarafından kurulan "Teatro Ayıntab" gençlere tiyatro eğitimi verecek.

Mülakatlarda başarılı olan tiyatrocu adayları için 4 aylık "Modern Doğaçlama Tiyatro" eğitimi düzenlenecek.

Teatro Ayıntab kurucularından Taner Kayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının tiyatro kültürünü yaygınlaştırıp, Gaziantep'in sanat şehri olarak anılmasını istediklerini belirtti.

Üniversite öğrencilerine ücretsiz eğitim vereceklerini ifade eden Kayar, şunları kaydetti:

"Öncelikle 4 aşamalı bir mülakatın ardından tiyatrocuları seçeceğiz. Katılmak isteyenler sosyal medyadaki sayfalarımız üzerinden başvurabilirler. Kazanan adaylara 4 ay boyunca eğitim vereceğiz. 'Gazi şehrin çiçeği burnunda' tiyatrosu sloganıyla yola çıktık. Hem bildiklerimizi aktarmak istiyoruz hem de Gaziantep'in gastronomi yanında sanatta da başarılı olacağını göstermek istiyoruz."

Kaynak: AA