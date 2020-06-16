Gaziantepli genç iş insanlarının e-ticaret hedefi Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) oluşturduğu yeni dönemdeki ticaret anlayışına ilişkin,"E-ticaretle markalar doğru stratejilerle, hacimlerini büyütebilir ve global dünyada söz sahibi olabilirler.

Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) oluşturduğu yeni dönemdeki ticaret anlayışına ilişkin,"E-ticaretle markalar doğru stratejilerle, hacimlerini büyütebilir ve global dünyada söz sahibi olabilirler. GAGİAD üyelerimize, bu konularda bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Koçer, GAGİAD'nin kuruluşunun 27'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 17 Haziran 1993'de iş insanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında 44 üyeyle kurulan GAGİAD'nin, 288 üyeye ulaştığını ve üye sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Derneğin tüzüğü çerçevesinde, belirlenen hedef ve çalışmalarla aktif şekilde yürüttüklerini ifade eden Koçer, "Dernek çatısı altında yürüttüğümüz sosyal sorumluluk, ekonomik ve kültürel projelerle sürdürülebilirliğimizi kalıcı hale getirdik. Derneğimiz hızla küreselleşen dünyada Türkiye'nin ve Gaziantep'in hak ettiği yeri alması için üzerine düşen görevleri çalışarak ve inanarak yerine getirme gayretindedir." ifadelerini kullandı.

Koçer, ülkelerin küresel ölçekteki yerini kapasite ve teknolojik gelişimlerin belirlediğine dikkati çekerek, farklı ve çeşitli çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

GAGİAD üyelerinin yeni döneme uyum sağlaması gerektiğine işaret eden Koçer, şunları kaydetti:

"Derneğimiz bu kapsamda, ar-ge ve inovasyon odaklı yatırımların dijitalleşme ile arttırılması gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön vermeye çalışıyoruz. Endüstri 4.0 gibi, geleceğin sanayisini inşa edecek alanda kendimizi geliştirip güçlendirmeyi temel anlayış olarak benimsiyoruz ve yeni yaklaşımları titizlikle takip ediyoruz. Yeni dönemde değişen ve gelişen dünya düzeyinle E-Ticaretin önemi artmaya başlamıştır. E-ticaretle markalar doğru stratejilerle, hacimlerini büyütebilir ve global dünyada söz sahibi olabilirler. GAGİAD üyelerimize, bu konularda bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA