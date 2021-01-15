Gaziantepli gazi toprağa verildi

Gaziantep'te yaşayan gazi Muammer Kurt (49) geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi düzenlenen askeri törenle Nurdağı'nda toprağa verildi.

Gaziantep'te yaşayan ve Tunceli'de Jandarma Özel Harekat birliğinde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı sırada 2001 yılında geçirdiği bir araç kazası sonucu yaralanarak gazi olan Kurt, damar tıkanıklığı nedeniyle bir süredir Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi görüyordu.

Yaşamını yitiren Kurt'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'ne getirildi.

Kurt'un cenazesi Sakçagözü Mahalle Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında askeri törenle toprağa verildi.???????

Cenaze törenine, Kurt'un yakınlarının yanı sıra, Vali Yardımcısı Muhammed Önder, raskeri personel ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek