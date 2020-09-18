Gaziantepli firma, 4 kulübün sırt forma sponsoru oldu
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Gaziantepli firma, 4 kulübün sırt forma sponsoru oldu

Gaziantep'te kurulu Altunkaya Şirketler Grubu markalarından olan Mahmood Coffe, 2020-2021 futbol sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Ankaragücü futbol takımlarına sırt forma sponsoru oldu.

Gaziantepli firma, 4 kulübün sırt forma sponsoru oldu
18.09.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:55

Gaziantep'te kurulu Altunkaya Şirketler Grubu markalarından olan Mahmood Coffe, 2020-2021 futbol sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Ankaragücü futbol takımlarına sırt forma sponsoru oldu.

Aynı zamanda Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, spora her zaman destek verdiklerini söyledi. Sporun birleştirici ve tamamlayıcı gücüne her zaman inandıklarını ifade eden Altunkaya, "En büyük temennimiz; takımlarımızın verimli bir sezon geçirmesidir. Sponsorluk anlaşmalarımızın, hem markamız hem de tüm takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gücümüzün yettiği son noktaya kadar sporun ve sporcuların arkasındayız. Bu sezon spora destek olmak adına 4 kulübümüzün sırt forma sponsoru olduk" dedi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Hasan KIRMIZITAŞ
Hasan KIRMIZITAŞ
DHA Editörü
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