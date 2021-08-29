Gaziantepli fırıncılar sıcak havada zorlu mesai yapıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki fırıncılar, 40 dereceyi bulan sıcak havanın oluşturduğu zorluklara rağmen müşterilerine hizmet ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki fırıncılar, 40 dereceyi bulan sıcak havanın oluşturduğu zorluklara rağmen müşterilerine hizmet ediyor.

İlçede son günlerde etkisini artıran sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçedeki fırıncılar ise hem havanın hem de mesailerinin büyük çoğunluğunun geçirdiği ekmek pişirme fırının verdiği ısıyla mesailerini sürdürüyor.

Fırıncılar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda üretimlerine devam ediyor.

İlçe fırıncılarından Mehmet Akdemir, hem hava hem de fırın sıcaklığının zorluklarına rağmen ekmek parası için çalıştığını söyledi.

Sıcaktan korumak için birtakım önlemler aldıklarını ifade eden Akdemir, "Dışarıda hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde. Fırın içerisinde 320-330 derecede ısı eşliğinde vatandaşa hizmet ediyoruz. Allah tarlalarda çalışan insanlarımıza yardım etsin. Ekmeğimizi bu şartlarda kazanıyoruz. Hava o kadar sıcak ki kendimizi korumak için havluyu çeşmede ıslatıp kullanıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek