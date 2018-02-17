Gaziantepli engelliler, komando yemini etti

KİLİS - Afrin operasyonuna destek vermek için Kilis'e gelen Gaziantepli engelliler, komando yemini etti.

Gaziantep Fiziksel Engelliler ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısında Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenledi. ABD ile PKK/PYD terör örgütleri aleyhine sloganlar atan engellerden oluşan grup basın açıklaması yaptıktan sonra komando yemini etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ederek, "Suriye'ye göz diken batı emperyalizmi Suriye'yi bölmek amacındadır. Suriye Suriyelilerindir, Suriyelilerin toprağında kimsenin gözü olmasın, gözü olanların gözünün çıkacağı bilinmelidir. Türk ordusu nerede bir mazlum varsa onun yanında olmuştur. Suriyeliler, inşallah Türk ordusunun gücü sayesinde teröristlerden temizlendikten sonra ülkelerine döneceklerdir. PKK/DEAŞ'a silah gönderenlerin hiçbir zaman gücü Mehmetçiğe yetmeyecektir. Onların silahı varsa Mehmetçiğin imanı vardır. Engelli kardeşlerimiz bugün buradalar, gerekirse yarın Suriye'de olacaklardır. Hiçbir zaman Mehmetçiğimiz yalnız değildir. Yalnız kalmayacaktır. Suriyelilerin toprakları, Suriyelilerin olacaktır. Asla Suriye'nin toprakları bölünmeyecektir" dedi.

ABD ve PKK/PYD terör örgütü aleyhine slogan atan engelliler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez"sloganı attılar. Daha sonra komando yemini eden engelliler olaysız şekilde dağıldılar.