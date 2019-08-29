29.08.2019 11:20

Gaziantepli çocuklar seramikten yemek yaparak şehrin kültürel değerlerini öğreniyor

Gastronomi sanatla buluştu

GAZİANTEP - Gaziantepli çocuklar seramikten yemek yaparak hem sanatı hem de yaşadığı şehrin kültürel değerlerini öğreniyor.

Gaziantep Sanat Merkezinde Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurslara katılan çocuklar hem yaşadığı şehrin kültürel değerini hem de sanat eseri yapmayı öğreniyor. Çocukların eserleri Gaziantep Gastronomi festivalinde sergilenecek. Sanatı eğlenceli hale getirdiklerini dile getiren seramik öğretmeni Gönül Bozkurt, "Gastronomi festivalinden dolayı yoğun çalışıyoruz. Çocuklara elimden geldiği kadar seramik sanatını öğretmeye çalışıyorum. Bu yaptığımız çalışma Gaziantep'in yöresel ürünlerinden yola çıkarak bir takım şeyler yaptık. Biberinden patlıcanına meyve ve sebzeyi eğlenceli hale getirerek sanat eserine dönüştürmeye çalıştık" dedi.

"Sanat ve gastronomiyi buluşturmaya çalıştık"

Sanat ve gastronomiyi bir arada buluşturmak istediklerini belirten Bozkurt, "Bu çalışmadaki amacımız sanat ve gastronomiyi bir arada buluşturmak. Çocuklar sanatla uğraşırken aynı zamanda yaşadığı şehrin kültürüne uygun bulunan bir takım değerleri kazanmalarını sağlamak istiyoruz. En önemlisi ise Gaziantep yemek anlamında kuvvetli bir yapıya sahip bu nedenle bizlerde gastronomi alanını çocukların tanıması sanatsal etkinliklerle bunları yürütebilmeleri için bu çalışmaları yapmaya özen gösterdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA