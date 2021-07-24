Gaziantepli çocuklar sebze hasadı yaptı
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Gaziantepli çocuklar sebze hasadı yaptı

Gaziantepli çocuklar sebze hasadı yaptı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bir grup çocuk, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde yetiştirilen sebzelerin hasadını yaptı.

Gaziantep'te bir grup çocuk, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde yetiştirilen sebzelerin hasadını yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığına bağlı Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi, okul öncesi bir grup öğrenciyi misafir etti.

Öğrenciler, merkezde yetiştirilen domates, biber ve patlıcanın hasadını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, tarımım küçük yaşlarda çocuklara aşılanmasının hem bölge hem de ülke için önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Çocukları misafir ettikleri merkezin 25 bini kapalı olmak üzere 50 bin metrekare alana kurulduğunu dile getiren Seçkin, "Tarım eğitimlerinin yanı sıra merkezde tarımsal ürünlerinin kurutularak, paketlenmesi ve kadınlarının ürettiği ürünlere katma değer kazandırılarak gelirleri artırılıyor. Ayrıca e-ticaret ve sosyal medya aracılığıyla bilinirlik ve görünürlük faaliyetleri ile desteklenerek ürünlerin pazarlanmasına ön ayak olunuyor." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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