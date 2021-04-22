Gaziantepli çift, çocuklarının baba özlemine son vermek için istiridye mantarı üretimine başladı
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Gaziantepli çift, çocuklarının baba özlemine son vermek için istiridye mantarı üretimine başladı

Gaziantepli çift, çocuklarının baba özlemine son vermek için istiridye mantarı üretimine başladı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır şoförlüğü yaparken çocuklarının baba özlemine dayanamayan Semih Albayrak, eşi Sibel Hanım ile kurdukları 100 metrekarelik çadırda üretmeye başladıkları istiridye mantarında talebe yetişemiyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır şoförlüğü yaparken çocuklarının baba özlemine dayanamayan Semih Albayrak, eşi Sibel Hanım ile kurdukları 100 metrekarelik çadırda üretmeye başladıkları istiridye mantarında talebe yetişemiyor.

İslahiye ilçesinde yaşayan Semih Albayrak (38), 4 yıl dolmuş şoförlüğünün ardından 5 yıl da tır şoförlüğü yaptı.

Semih ve Sibel Albayrak (35) çifti, çocuklarının baba özlemi yaşamasına gönülleri razı olmayınca Hatay yolu Değirmencik Mahallesi'nde Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik destek alarak bir arkadaşlarının arazisinde istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi.

Çift, yaklaşık üç ay önce 100 metrelik alanda aylık 12 ton kapasiteli kurdukları sera çadırında istiridye mantarı üretmeye başladı.

Serada ilk hasadını yapan çift, bir ayda gerçekleştirdikleri üç hasatta yaklaşık 2 bin 500 kilogram ürün elde etti.

3 erkek çocuk babası Semih Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tır şoförlüğü yaptığı dönemlerde sefere çıkarken çocuklarının, "Baba gitme. Biz seni özlüyoruz" sözleri üzerine tır şoförlüğünü bırakma kararını aldığını söyledi.

En büyük destekçisinin eşi olduğunu vurgulayan Albayrak, Kovid-19 salgını döneminde üretimin ve genç girişimci çiftçilerin katılımlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da çok önemsendiğinin farkında olarak istiridye mantarı üretimine karar verdiklerini dile getirdi.

Albayrak, Tarım ve Orman Bakanlığının ileride sağlayacağı hibe desteklerinden de faydalanarak işlerini büyütmek istediklerini ifade etti.

Sibel Albayrak da bu yola yola çocukları için çıktıklarını belirterek, "Bu yola çocuklarımız baba özlemi yaşamasın diye çıktık. Diliyorum ki, hiçbir çocuk bizimki gibi baba özlemi yaşamasın. Umarım yolun sonu çok güzel olacak. Rabbim pişmanlık vermesin, bereketini arttırsın." ifadelerini kullandı.

Protein yönünden zengin olan istiridye mantarının kilogramı 15 liraya satılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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