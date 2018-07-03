Gaziantepli Beşizlere Belediyeden Destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beşiz bebek sahibi olan aileyi, hastanede ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine giden Şahin, İbrahim ve Sibel Esen çiftine, Aslıhan Esra, Ahmet, Berat, Mesut Acar ve Selim adları verilen bebekleri için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dünyaya 7 aylık olarak geldikleri için tedavileri süren bebeklere birer cumhuriyet altını takan Şahin, bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve işsiz babalarına destek vereceklerini söyledi.

Daha önce üçüz ve dördüz bebeklere şahit olduğunu, beşizleri ise ilk kez gördüğünü belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız çok sağlıklılar. Burada çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için gerekli her şey yapılıyor. Bizler de yerel yönetimler olarak ailenin ihtiyaçları doğrultusunda neler yapılması gerekiyorsa yapmaya ve bununla alakalı süreci takip etmeye geldik. 5 evladı büyütmek kolay değil, sosyal destek gerekiyor. Biz belediyeler olarak çeşitli projelerle her bebeğimize 'Hoş Geldin Bebek' diyerek gidiyoruz. Şimdi beşizimiz olunca bunu beş katına çıkarmak durumundayız. Her türlü desteği vereceğiz. Bebekler, bizim bebeklerimiz. İnşallah bebeklerimiz güzel bir şekilde yetişecekler."

Fatma Şahin, bebeklerin doktorları ile de bir süre görüşerek durumları ile ilgili bilgi aldı.

Gaziantep'te, 8 yıl önce evlenen ve Selda (6) ve Hüseyin (3) adında çocukları bulunan Şanlıurfalı İbrahim ve Sibel Esen çifti, 3 Mayıs'ta Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu'nun gerçekleştirdiği doğumla 1'i kız 5 bebek sahibi olmuştu.