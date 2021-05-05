GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ
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GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde besiciler, koyunlarının tüylerini kırkmaya başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde besiciler, koyunlarının tüylerini kırkmaya başladı. Hayvanların kırkılmasıyla elde edilen yünler, yıkandıktan sonra yatak, yorgan ve yastık yapımında kullanılacak.

Havaların ısınmaya başlamasıyla besiciler, sıcaktan etkilenmelerinin önüne geçmek için koyunlarını kırkmaya başladı. Besiciler, yılda 1 kez yapılan kırkma işleminde, her hayvandan ortalama 2 kilo yün elde ediyor. Elde edilen yünler ise yıkanarak, yorgan, yatak ve yastık yapımında kullanılıyor.

Ağalarobası Mahallesi kırsalında besicilik yapan, 250 koyun sahibi Hacı Veli Göğebakan, Her yıl havaların ısınmaya başlamasıyla koyunları kırkıyoruz. Hayvanların sıcaktan etkilenmelerini önlemek için koyunları, sıcakların başladığı mayıs ayında kırkmaya başlıyoruz. Yünlerinden kurtulan hayvanların gelişmesi, daha iyi oluyor ve kilo alıyor. Elde ettiğimiz yünleri ise temizlendikten sonra ihtiyacımız olan yatak, yorgan ve yastık yapımında kullanıyoruz. İhtiyaç fazlası yünleri ise satıyoruz dedi.

GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ
GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ
GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ
GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ
GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ
GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ
GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ
GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ
GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ
GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ
GAZİANTEPLİ BESİCİLERİN KOYUN KIRKMA MESAİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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