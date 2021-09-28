Gaziantepli balıkçılar kebap kültüründen şikayetçi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantepli balıkçılar kebap kültüründen şikayetçi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Gaziantepli balıkçılar kebap kültüründen şikayetçi

1 Eylül itibariyle başlayan balık sezonuyla denize kıyısı olan iller kadar olmayan illerde de tezgahlar balıkla doldu.

GAZİANTEP (İHA) - 1 Eylül itibariyle başlayan balık sezonuyla denize kıyısı olan iller kadar olmayan illerde de tezgahlar balıkla doldu. Balık fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirten Gaziantepli balıkçılar kentin kebap kültüründen şikayet ediyor.

1 Eylül itibariyle kalkan av yasağı ile tezgahlar balığa doydu. Günlük taze olarak özel araçlarla Gaziantep'e getirilen balıklar özenle dizildikleri tezgahlarda müşterilerini bekliyor.

Gazianteplilerin daha çok kebap çeşitlerine alışmasından dolayı balığa ilginin istedikleri seviyede olmadığını belirten balıkçılar, vatandaşların balık ürünlerine daha çok rağbet göstermelerini istedi. Sezon başlamasına rağmen pek fazla müşteri olmadığını belirten balıkçı Mustafa Kaya, "Gaziantep'te hava şu an için sıcak, sıcak havada balık yiyen pek olmuyor. Havanın biraz daha soğuması lazım balık tüketimi için onun için yavaş gidiyor satışlar. Herkes bütçesine göre balık yiyor, mesela hamsi 30 lira, sardalye 25 lira vatandaşın her bütçesine uyuyor" dedi.

Balıkçı Murat Arar, Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'dan günlük balık geldiğini belirterek, "Satışlar zayıf bu da haliyle havaların sıcak olması, bir de Gaziantepimiz etçi bir memleket, balık kültürümüz zayıf, inşallah zamanla bunu yeneceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantepli balıkçılar kebap kültüründen şikayetçi

Gaziantepli balıkçılar kebap kültüründen şikayetçi

Gaziantepli balıkçılar kebap kültüründen şikayetçi

Gaziantepli balıkçılar kebap kültüründen şikayetçi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sezai Temelli Vladimir Putin Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tanem Sivar Acun Ilıcalı Gülben Ergen Demet Özdemir
Spor Salih Uçan Mehmet Topal Bülent Uygun Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mario Balotelli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantepli balıkçılar kebap kültüründen şikayetçi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:39:41. #1.17#