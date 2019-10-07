Gaziantepli baklavacılara "kutu darası" uyarısı

07.10.2019 13:16

Gaziantep Valiliği, baklava satışı yapan işletmelere, karton kutunun darasının alındıktan sonra tartım yapılarak satış yapılması uyarısında bulundu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, baklava satışı yapan bazı işletmelerin karton kutunun darasını almadan tartım yaparak satış yaptığı, karton kutuların baklava fiyatı üzerinden vatandaşa satıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçildi.

Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen Coğrafi İşaretli Ürünleri Değerlendirme Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2020'den itibaren tüm esnafın terazilerini ambalaj malzemesi ağırlığının satışını engelleyecek şekilde ayarlaması için gerekli uyarı ve bildirimler yapıldı.

Bu arada, 1 Ocak 2020'den itibaren piyasada başlatılacak etkin kontrol ve denetimlerde düzenlemeye uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA