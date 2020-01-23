Gaziantepli ayakkabıcılar "test laboratuvarı"yla maliyeti düşürecek

23.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:54

Türkiye'de her 5 ayakkabıdan 1'inin üretildiği Gaziantep'te, test aşamasında yüksek maliyet ve zaman kaybıyla zorluk yaşayan üreticiler, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde kurulan ve Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) akredite edilen "Ayakkabı test laboratuvarı" sayesinde hem maliyetten hem de zamandan tasarruf sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından projelendirilen ve 200 metrekare alanda kurulan ayakkabı test laboratuvarı, TÜRKAK'tan akreditasyon sertifikasını alarak hizmet vermeye başladı.

Böylece, daha önce fiziksel ve kimyasal testleri için ürünlerini İstanbul'a gönderen kentteki 800'ü aşkın ayakkabı ve terlik üreticisi, yılda yaklaşık 1 milyon dolara mal olan test işlemlerini daha az maliyetle Gaziantep'te yapma imkanına kavuştu.

Laboratuvarda türüne göre 1-7 gün arasında tamamlanan testin sonucu, elektronik ortamda üreticiye iletiliyor. Ayakkabı üreticileri hem maliyetten hem de zamandan tasarruf yaparak ürettikleri ayakkabıyı hızlıca piyasaya sürebiliyor.

Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, AA muhabirine, Türk Akreditasyon Kurumundan kalite belgesini alabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz, Türkiye'de üretilen her 5 ayakkabıdan 1'inin Gaziantep'te üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türk Akreditasyon Kurumunca kalite belgesini alarak hizmete hazır haldeyiz. Tüm üreticiler ürettikleri ayakkabıları test için İstanbul'a götürüyordu. Bundan sonra Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki ayakkabı test laboratuvarıyla hem Gaziantep hem de çevre illerdeki ayakkabı, terlik, oyuncak ve çanta üreticileri tüm testlerini yaptırabilecekler. Gaziantep'te 800'ü aşkın ayakkabı ve terlik üreticisi var, bu firmalarımız yılda yaklaşık 1 milyon dolar civarında testler için ücret ödemektedir. Bunları ödemek yerine daha az maliyetle Gaziantep'te testlerini yapabilecekler. İstanbul'a göndermek suretiyle kaybedilen zaman açısından daha hızlı bir şekilde bu testler yaptırılabilecek. Gaziantepli üreticiler her açıdan karlı bir noktaya gelmiş olacaklar. Tüm ayakkabı sektörüne ve sanayicilere hayırlı olmasını diliyorum."

"Sadece testleri yapan merkez değil"

Laboratuvarı genişleterek farklı çalışmalar yapmak istediklerini de ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Laboratuvarımız Türkiye'de kamu eliyle kurulmuş ve ayakkabı üzerine ihtisaslaşmış tek laboratuvardır. Dolayısıyla burayı ayakkabı üzerine ihtisaslaştığı için ileride sadece testleri yapan merkez değil aynı zamanda ayakkabıyla ilgili Ar-Ge ve tasarım çalışmalarının da yapıldığı bir taban teşkil eden merkez haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA